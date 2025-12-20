Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle usta şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek’in eserinden sinemaya uyarlanan “Bir Adam Yaratmak” filmi, Chennai Uluslararası Film Festivali kapsamında Second Best International Feature Film Ödülüne layık görüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; yönetmenliğini Murat Çeri’nin üstlendiği yapım, Türk edebiyatının önemli eserleri arasında yer alan Necip Fazıl Kısakürek’in aynı adlı tiyatro metninden sinemaya uyarlandı. Film, sanatçı kimliği ile bireysel varoluş arasındaki çatışmayı merkeze alırken; yaratma süreci, vicdan, sorumluluk ve kaderkavramlarını psikolojik derinliği yüksek bir anlatımla ele alıyor.

Başrolünde Engin Altan Düzyatan’ın yer aldığı “Bir Adam Yaratmak”, güçlü oyunculuk performansları ve etkileyici sinematografik diliyle dikkat çekiyor. Düzyatan, filmdeki performansıyla daha önce 13. Boğaziçi Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülünün de sahibi olmuştu.

TİYATRO METNİ ÇAĞDAŞ SİNEMA DİLİYLE YENİDEN YORUMLANDI

Bir tiyatro metninin çağdaş sinema diliyle yeniden yorumlandığı “Bir Adam Yaratmak”, ulusal ve uluslararası festivallerde gördüğü ilgiyle Türk sinemasının kültürel ve sanatsal birikimini dünya izleyicisiyle buluşturuyor. Film, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği yapımlar arasında yer alıyor.

Chennai Uluslararası Film Festivali’nden alınan bu ödül, Türk sinemasının uluslararası alandaki görünürlüğünüartırırken; bakanlığın nitelikli, sanatsal değeri yüksek yapımlara yönelik destek politikasının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.