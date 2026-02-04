Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a gerçekleştirdiği ziyarette Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da heyet arasında yer aldı. Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan görüşmelerde, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Mısır Arap Cumhuriyeti Sağlık ve Nüfus Bakanı Khaled Abdel Ghaffar tarafından sağlık alanında iki ülkenin iş birliğini artırmaya yönelik anlaşma imzalandı. İki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi katıldı.

'ULUSLARARASI PLATFORMLARDA KOORDİNASYON SAĞLANACAK'

Bakanlıktan yapılan açıklamada anlaşmaya ilişkin, 'Türkiye ile Mısır arasında bugün imzalanan anlaşma tarafların birbirlerinin düzenleyici çerçeveleri, gereklilikleri ve süreçleri hakkında karşılıklı anlayışı teşvik etmeyi; İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP), İyi Klinik Uygulamaları (GCP), İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ve İyi Farmakovijilans Uygulamaları (GPvP) konusunda bilgi alışverişi ve iş birliği yapılmasını kapsıyor. Anlaşmaya göre; iki ülke arasında bilimsel ve uygulamalı konferanslar, sempozyumlar, seminerler ve forumlar düzenlenecek. Üzerinde uzlaşma sağlanan alanlarda kapasite geliştirme çalışmaları yapılacak ve uluslararası platformlarda koordinasyon sağlanacak' ifadelerine yer verildi. (DHA)