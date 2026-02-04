Uzay, teknoloji ve yapay zeka yatırımlarıyla küresel ekonominin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Elon Musk, servetiyle yeni bir rekorun altına imza attı. Forbes verilerine göre Musk’ın net serveti 852 milyar dolara yükseldi.

24 Saatte 107,5 Milyar Dolarlık Artış

Musk’ın servetindeki artışın boyutu da dikkat çekti. Son 24 saat içinde 107,5 milyar dolar kazanç sağlayan Musk, dünya servet sıralamasında zirvedeki yerini açık ara farkla güçlendirdi.

SpaceX–xAI Anlaşması Etkisi

Bu yükselişte en büyük pay, SpaceX ile yapay zeka şirketi xAI arasında yapılan anlaşmaya bağlanıyor. Anlaşma sonrası iki şirketin birleşik değerinin 1,25 trilyon dolara ulaştığı belirtiliyor. Bu tablo, SpaceX’in Musk’ın portföyündeki en değerli varlık olduğunu da ortaya koydu.

Aylar İçinde Katlanan Servet

Rakamlar, Musk’ın servetindeki hızlı tırmanışı gözler önüne serdi. Musk’ın serveti 2025 Ekim ayında 500 milyar dolarseviyesindeydi. SpaceX’in değer artışıyla Aralık ayında önce 600 milyar dolar, yalnızca dört gün sonra ise 700 milyar dolar sınırı aşıldı.

Zirve ile İkinci Arasında Uçurum

Forbes listesine göre dünyanın en zengin ikinci kişisi Larry Page’in serveti 277,9 milyar dolar olarak hesaplandı. Musk ile Page arasındaki farkın yaklaşık 600 milyar dolar olması, küresel servet ligindeki dengesizliği gözler önüne serdi.