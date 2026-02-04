Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan komisyon, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Komisyon, bugün bir toplantı daha gerçekleştirirken, toplantı sonrası yapılan açıklamalar sürecin seyrine ilişkin önemli mesajlar içerdi.

Toplantının ardından konuşan Feti Yıldız, “umut hakkı” konusunda komisyonda yer alan tüm siyasi partilerle uzlaşıya varıldığını söyledi. Yıldız, söz konusu başlığın hazırlanacak raporda yer alacağını belirtti.

“Umut Hakkı Raporun İçinde Olacak”

Feti Yıldız açıklamasında, umut hakkının uluslararası ve ulusal yargı kararları çerçevesinde ele alındığını vurgulayarak, “Umut hakkı konusunda uzlaştık, bir problem yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulduğu zaman, bu kararların umut hakkından bahsettiği görülüyor. Raporda hem AİHM hem de Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulması yönünde tavsiye yer alacak” ifadelerini kullandı.

AİHM ve AYM Vurgusu

Yıldız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığına dikkat çekerek, ihlal tespiti yapılması halinde bunun gereğinin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Demirtaş Açıklaması

Açıklamasında Selahattin Demirtaş hakkında da konuşan Yıldız, tahliye kararının siyasi değil, tamamen yargının yetkisinde olduğunu belirtti. “Demirtaş’ın tahliyesine mahkemeler karar verir. Eğer AİHM bir ihlal görmüşse ve tahliyeye ilişkin bir değerlendirmesi varsa, elbette bunun gereği yapılmalıdır” dedi.

Komisyonda Sona Yaklaşılıyor

Komisyonun çalışmalarında başından bu yana genel bir mutabakat olduğunu ifade eden Yıldız, yapılan toplantının son toplantılardan biri olabileceğini belirtti. Yıldız ayrıca, son grup toplantısında sürecin kapsamlı şekilde özetlendiğini, bu nedenle ek bir açıklamaya ihtiyaç duymadıklarını söyledi.