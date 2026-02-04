İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Borsa İstanbul’da işlem gören bazı hisselerde manipülasyon yapıldığını tespit etti.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) kapsamında yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden yönlendirici ve yanıltıcı paylaşımlar yaparak yatırımcıları etkiledikleri belirlendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin değeri yapay olarak yükseltilen hisseleri en yüksek seviyeden satarak yatırımcıları zarara uğrattıkları ortaya çıktı.

Bu tespitler üzerine İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Elazığ, Ordu ve Amasya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturmanın Borsa İstanbul’da yatırımcı güvenliğini tehdit eden manipülatif işlemler kapsamında derinleştirilerek devam ettiği bildirildi.