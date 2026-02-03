Sosyal medyada ve bazı yerel kaynaklarda yer alan paylaşımlarda, Seyfulislam Kaddafi’nin çöl bölgesinde silahlı unsurlar tarafından öldürüldüğü öne sürüldü.

İddialara göre olay, Libya’nın güneyinde kontrolün zayıf olduğu bölgelerden birinde meydana geldi. Ancak söz konusu bilgilere ilişkin Libya’daki resmî makamlar, güvenlik birimleri ya da uluslararası haber ajansları tarafından yapılmış herhangi bir doğrulama bulunmuyor.

Seyfulislam Kaddafi, 2011’deki iç savaşın ardından yakalanmış, uzun süre gözaltında tutulmuş ve daha sonra serbest bırakıldığı açıklanmıştı. Son yıllarda siyasi sahneye yeniden dönmeye çalışan Kaddafi, Libya’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurmuştu.

Gelişmeler, sahadaki kaynaklardan ve resmî kurumlardan gelecek açıklamalarla netlik kazanacak.