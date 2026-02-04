RIZA PEHLİVAN

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Basın İlan Kurumu (BİK) Ankara Bölge Müdürlüğü görevine atanan Atakan Çelik, Sonsöz Gazetesi, www.sonsoz.com.tr İnternet Haber Sitesi ve www.zafergazetesi.org İnternet Haber Sitesi’ne nezaket ziyaretinde bulundu.

BİK Ankara Bölge Müdürü Çelik’i, Sonsöz Gazetesi İmtiyaz Sahibi Abdi Pehlivan, Sonsöz Gazetesi Tüzel Kişi Temsilcisi, Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi ve aynı zamanda www.zafergazetesi.org İnternet Haber Sitesi’nin İmtiyaz Sahibi Bahar Pehlivan Yedier, gazetemizin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Umut Karakülah ile gazete ve İnternet Haber Sitesi çalışanları karşıladı.

“YENİ NESİL GAZETECİLİK VE YAPAY ZEKA MEDYANIN ÖNÜNÜ AÇACAK”

Yeni nesil gazeteciliğin ve yapay zekanın medya sektöründe yeni bir ufuk açtığını dile getiren Atakan Çelik, geçtiğimiz ay İstanbul’da Basın İlan Kurumu tarafından düzenlenen “Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zekâ ve Dijital Yetkinlikler” panelinin sektör paydaşları açısından son derece verimli geçtiğini belirtti. Basın sektörünü doğru bir şekilde desteklemenin önemine değinen Çelik, Basın İlan Kurumu ile Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında imzalanan iş birliği protokolü hakkında da bilgiler verdi. Çelik bu iş birliği protokolü ile gazete ve internet haber sitelerinin nefes alacağını ve geleceğe yatırım yapacağını sözlerine ekledi.

“BASIN SEKTÖRÜ BİK VE İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NIN VİZYONER ÇALIŞMALARI İLE İLERLEYECEK”

Ziyaretlerinden ötürü memnuniyetlerini ifade eden Abdi Pehlivan ise şükranlarını sunarak sözlerine başladı. Genç ve dinamik bir basın emekçisinin BİK Ankara Bölge Müdürü olmasının yerel medya açısından son derece önem arz ettiğini dile getirdi.

Ankara’daki yerel gazeteciliğin ve yeni nesil internet haberciliğinin gerçekleştirilmesi noktasındaki mevcut durumu değerlendiren Bahar Pehlivan Yedier ise hem gazete hem de internet haber sitelerindeki mevcut kadrolarında görev yapan basın emekçilerinin usta-çırak ilişkisini son derece önemsediklerini ifade etti. Yedier, basın sektörünün BİK ve İletişim Başkanlığı’nın vizyoner çalışmaları sayesinde kısa sürede önemli mesafeler kat edeceğini sözlerine ekledi.

Gazete ve internet sitesi çalışanları ile sohbet eden BİK Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik, gazete ve internet sitesinde kullanılacak haberler ile mizanpaj teknikleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Çelik ayrıca, BİK yayınlarından çıkan “Bir Mabedin Varoluş Mücadelesi: Taksim Camii/ Basından İktibaslar” kitabını Abdi Pehlivan’a hediye etti.

Sohbet ortamında geçen ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.