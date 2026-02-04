Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; “United by Unique – Benzersizliğimizle Birleşiyoruz” temasıyla yapılan toplantıda, modern tedaviler sayesinde sağkalım oranlarının artığına dikkat çekilirken, erken tanının hayati önemi ve bilimsel olmayan uygulamaların riskleri bir kez daha vurgulandı.

“SAĞKALIM ORANLARINDA TARİHİ EŞİK”

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Deniz Can Güven, dünyada kanser tedavisinde umut verici bir döneme girildiğini belirterek, “2026 ABD kanser istatistiklerine göre, modern tedavilere erişimin olduğu bölgelerde kanser hastaları için 5 yıllık sağkalım oranı ilk kez yüzde 70 seviyesine ulaşmıştır.” dedi.

Bu oranın 1970’li yıllarda yaklaşık yüzde 49 olduğuna dikkat çeken Güven, “1991 yılından bu yana kansere bağlı ölümler yaklaşık yüzde 35 oranında azalmıştır. Bu düşüşün temel nedenleri tütün kullanımındaki azalma, tarama programlarının yaygınlaşması ve hedefe yönelik akıllı ilaçlardır.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE YILLIK 240 BİN YENİ KANSER TANISI”

Türkiye’de her yıl yaklaşık 240 bin kişiye yeni kanser tanısı konulduğunu belirten Doç. Dr. Güven, “Erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer, prostat ve kolorektal kanserlerdir. Kadınlarda ise meme kanseri ilk sırada yer almakta, onu akciğer ve rahim ağzı kanserleri izlemektedir.” şeklinde konuştu.

Kanserin Türkiye’de ölümlerin yaklaşık yüzde 19’undan sorumlu olduğunu vurgulayan Güven, “Türkiye’de her 5 erken ölümden biri kanser kaynaklıdır.” dedi.

