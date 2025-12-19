Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen Kapısı önünde yapmak istediği basın açıklaması polis müdahalesiyle engellendi.
Öğle saatlerinde Meclis Dikmen Kapısı önünde toplanan sendika üyeleri, açıklama yapacakları sırada polis ekipleri tarafından ablukaya alındı. Güvenlik güçleri, grubun dağılması yönünde uyarılarda bulunurken, alanda zaman zaman arbede yaşandı.
Edinilen bilgilere göre polis, Meclis çevresinde güvenlik gerekçesiyle basın açıklamasına izin vermedi. Müdahale sırasında bazı sendika üyeleri alandan uzaklaştırılmaya çalışıldı.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu yetkilileri ise anayasal haklarını kullanmak istediklerini belirterek müdahaleye tepki gösterdi.
Bölgede polis yoğunluğu sürüyor.