İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, mali müşavirler ve şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu geniş çaplı bir operasyona imza atıldı. İstanbul merkezli 26 şirketle bağlantılı adreslerde eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre operasyon, vergi kaçakçılığı, sahte fatura düzenlenmesi ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması iddiaları üzerine başlatıldı. Soruşturmanın, belirli bir dönem içerisinde şirketler arasında gerçek bir ticari faaliyete dayanmayan işlemler üzerinden yürütüldüğü öne sürülen mali hareketlere odaklandığı öğrenildi.

Mali müşavirler soruşturmanın merkezinde

Savcılık kaynaklarına göre, bazı mali müşavirlerin şirketler arasında düzenlenen muhasebe kayıtlarında kilit rol oynadığı, sahte veya şişirilmiş faturalarla vergi matrahlarının düşürüldüğü iddia ediliyor. Bu yöntemle kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığı değerlendiriliyor.

Belgeler ve dijital materyallere el konuldu

Operasyon kapsamında şüphelilere ait iş yerleri ve ofislerde yapılan aramalarda, bilgisayarlar, muhasebe kayıtları, dijital veriler ve çok sayıda evraka el konuldu. El konulan materyallerin, soruşturmanın seyrini belirleyecek nitelikte olduğu belirtiliyor.

Gözaltılar sürüyor, dosya genişleyebilir

Haklarında işlem yapılan şüpheliler arasında mali müşavirler, şirket ortakları ve yöneticilerin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın yeni şirketler ve kişiler yönünden genişletilebileceği ifade ediliyor.

Yetkililer, dosya kapsamındaki incelemelerin tamamlanmasının ardından adli sürece ilişkin yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.