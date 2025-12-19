Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta mücadelesinde Galatasaray, RAMS Park’ta RAMS Başakşehir’i konuk etti. Saat 20.30’da başlayan karşılaşmanın ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-kırmızılı ekip, 22’nci dakikada Ahmed Kutucu’nun golüyle öne geçti. Roland Sallai ve Leroy Sane ile etkili ataklar geliştiren Galatasaray, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

Günay Güvenç’ten Kritik Kurtarışlar

İkinci yarıya RAMS Başakşehir daha etkili başladı. Topa daha fazla sahip olan konuk ekip, Galatasaray kalesinde baskı kurdu. Günay Güvenç, özellikle maçın son bölümlerinde yaptığı kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynadı. Mücadelenin kalan dakikalarında skor değişmedi ve Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray, Başakşehir’e Karşı Üst Üste 4’üncü Kez Kazandı

Galatasaray, RAMS Başakşehir’e karşı üst üste 4’üncü galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar; geçtiğimiz sezon Süper Lig’de rakibini 2-1 ve 2-0, bu sezon ligde 2-1, kupada ise 1-0 mağlup etti.

Başakşehir’e Karşı Yenilmezlik Serisi 8 Maça Çıktı

Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısındaki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertlilere karşı son olarak 2022-2023 sezonunda mağlubiyet yaşadı. Sonrasında oynanan 6 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçında yenilgi yüzü görmedi.

Türkiye Kupası’nda 7 Maçtır Kaybetmiyor

Galatasaray, Türkiye Kupası’nda da yenilmezlik serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, son 7 kupa maçında mağlubiyet almadı. Bu süreçte 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Galatasaray, kupadaki formunu Başakşehir galibiyetiyle devam ettirdi.

Arda Ünyay’dan Alkış Alan Performans

Galatasaray’ın 18 yaşındaki genç savunmacısı Arda Ünyay, RAMS Başakşehir karşılaşmasında sergilediği performansla dikkat çekti. Sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11’de sahaya çıkan Arda Ünyay, savunmada hatasız oyunuyla güven verdi. Maç boyunca soğukkanlı ve disiplinli bir performans ortaya koyan genç oyuncu, taraftardan alkış aldı.

Ahmed Kutucu Bu Sezon İlk Golünü Attı

Galatasaray’ın milli futbolcusu Ahmed Kutucu, RAMS Başakşehir karşılaşmasında attığı golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı. 25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayla kariyerindeki 3’üncü golünü kaydetti. Bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen Ahmed, Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte ilk kez 11’de başladığı maçta gol atmayı başardı.