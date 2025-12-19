Süper Lig’de oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, haftaya 26 puanla 5. sırada girdi. Son 5 lig maçında mağlubiyet yaşamayan siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor karşısında 3 puan alarak çıkışını sürdürmek istiyor.
Beşiktaş’ta 5 Oyuncu Eksik
Beşiktaş’ta Çaykur Rizespor maçı öncesinde 5 futbolcu forma giyemeyecek.
-
Mustafa Erhan Hekimoğlu (tedavi)
-
Jota Silva (sakatlık)
-
Cengiz Ünder (sakatlık)
-
Wilfred Ndidi (Afrika Uluslar Kupası)
-
El Bilal Toure (Afrika Uluslar Kupası + 2 maç ceza)
Toure, ayrıca Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda.
Rafa Silva Kararı Sergen Yalçın’da
Beşiktaş’ta Rafa Silva’nın durumu belirsizliğini koruyor. Bir süredir takımla çalışan Portekizli futbolcunun kadroda yer alıp almayacağı teknik direktör Sergen Yalçın’ın vereceği kararla netleşecek. 32 yaşındaki oyuncu, son 5 maçta kadroya giremedi.
Beşiktaş Son 5 Maçta Yenilmedi
Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
-
Antalyaspor: 3-1
-
Fatih Karagümrük: 2-0
-
Trabzonspor: 3-3
-
Samsunspor: 1-1
-
Gaziantep FK: 2-2
Bu süreçte Beşiktaş 9 puan topladı.
5 Futbolcu Ceza Sınırında
Beşiktaş’ta 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor:
Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Tiago Djalo, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham.
Bu oyuncular kart görmeleri halinde Kayserispor maçında cezalı olacak.
Abraham ve Cerny Formda
Beşiktaş’ta hücum hattının en formda isimleri Tammy Abraham ve Vaclav Cerny.
-
Cerny, Trabzonspor maçında 2 gol attı.
-
Abraham, ligde 7, tüm kulvarlarda 12 gole ulaştı.
Beşiktaş Evinde Galibiyete Hasret
Beşiktaş, Tüpraş Stadı’nda oynadığı son 4 lig maçında galibiyet alamadı.
Siyah-beyazlılar, iki aydır süren bu hasreti Çaykur Rizespor karşısında sona erdirmek istiyor.