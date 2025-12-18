Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası grup elemeleri ilk maçında Corendon Alanyaspor’a 1-0 mağlup olarak kupaya yenilgiyle başladı. Bu sonuçla birlikte bordo-mavililerin 12 haftalık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Türkiye Kupası’nda grup mücadelesine Alanyaspor karşısında çıkan Trabzonspor, sahadan puansız ayrılırken hem skor hem de oyun performansı tartışma konusu oldu. Bordo-mavililer, grup aşamasındaki diğer karşılaşmalarında 13-15 Ocak 2026 tarihlerinde deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi, 2 Şubat 2026’da sahasında Fethiyespor’u ağırladıktan sonra, grubun son maçını 2-4 Mart 2026 tarihleri arasında deplasmanda RAMS Başakşehir FK ile oynayacak.

Yerel Basından Mağlubiyete Manşetler

Alanyaspor yenilgisi, Trabzon’da yayın yapan yerel gazetelerde de geniş yer buldu. Bordo-mavililerin Türkiye Kupası’na mağlubiyetle başlaması, yerel basında farklı başlıklarla manşetlere taşındı. İşte öne çıkan bazı manşetler:

Günebakış Gazetesi: Trabzon’a kupa şoku

Sonnokta Gazetesi: Trabzon kötü başladı

Kuzey Ekspres: Fırtına duvara tosladı

Taka Gazetesi: Moral bozmak yok

Trabzonspor, grup maçlarında alacağı sonuçlarla hem kupada iddiasını sürdürmeyi hem de yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.