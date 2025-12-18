Yılbaşına sayılı günler kala Ankara’da Christmas Market ve yılbaşı alışveriş etkinlikleri başlıyor. Kentin farklı noktalarında kurulacak pazarlar, ziyaretçilere alışverişten eğlenceye uzanan keyifli bir atmosfer sunacak. Ankara’nın en büyük kış festivallerinden biri olarak öne çıkan Bilkent Center Kış Festivali, 20–30 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Gordion AVM, 15 Aralık – 1 Ocak tarihleri arasında düzenleyeceği Yılbaşı Alışveriş Günleri ile yılbaşı ruhunu yaşatacak.

ODTÜ MD Vişnelik, 21 Aralık’ta kurulacak Christmas Market ile dikkat çekerken, Bazaar Bilkent ise 19–31 Aralık tarihleri arasında Yılbaşı Alışveriş Günlerine ev sahipliği yapacak.

Sanat ve kültürün merkezi Cermodern, 23–28 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Christmas Market ile yılbaşı atmosferini ziyaretçilerine sunacak.

Ankamall AVM de 25–28 Aralık tarihleri arasında kurulacak Christmas Market ile yılbaşı etkinlikleri arasında yerini alacak.

Ankara’da yılbaşı alışverişi ve kış festivali arayanlar için Aralık ayı dolu dolu geçecek.