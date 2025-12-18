Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve haklarında yakalama kararı çıkarılan isimler kamuoyunun gündemine oturdu. Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte birçok tanınmış isim mercek altına alınırken, “Gözaltına alınan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlüler kimler?” sorusu en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. Biz de soruşturma kapsamında adı geçen ünlü isimleri sizler için derledik.

DANLA BİLİC KİMDİR?

Danla Bilic, sosyal medya paylaşımları ve makyaj videolarıyla tanınan, Türkiye’nin en popüler dijital içerik üreticileri arasında yer alıyor. Asıl adı Neslihan Damla Aktepe olan Danla Bilic, 1994 yılında İstanbul’da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 31 yaşında olan Bilic, İstanbul doğumlu ve yaşamını da İstanbul’da sürdürüyor.

Sosyal medya kariyerine YouTube’da paylaştığı makyaj ve kişisel bakım videolarıyla başlayan Danla Bilic, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Kendine has üslubu, samimi anlatımı ve eğlenceli içerikleriyle dikkat çeken Bilic, YouTube’un yanı sıra Instagram ve diğer dijital platformlarda da aktif olarak içerik üretiyor.

YouTube Makyaj Videoları (milyonlarca izlenme)

DanlaCast (Podcast serisi)

Sosyal medyada viral olan makyaj dönüşüm videolar

ıDanla Bilic, özellikle YouTube’daki makyaj içerikleriyle Türkiye’de influencer kültürünün öncülerinden biri oldu.

Şeyma Subaşı Kimdir?

Şeyma Subaşı, televizyon programları ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan, aynı zamanda Acun Ilıcalı’nın eski eşi olarak kamuoyunda geniş yer bulan sosyal medya fenomenidir. 2 Temmuz 1990 tarihinde Samsun’da doğan Şeyma Subaşı, 2025 yılı itibarıyla 34 yaşındadır. Aslen Samsunlu olan Subaşı, yaşamını yurt içi ve yurt dışında sürdürmektedir.

Kamuoyunda ilk olarak televizyon programlarıyla tanınan Şeyma Subaşı, özellikle Acun Ilıcalı ile olan evliliği ve sonrasında yaptığı açıklamalarla uzun süre gündemde kaldı. Sosyal medyada elde ettiği yüksek etkileşim sayesinde kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Aleyna Tilki Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Aleyna Tilki, genç yaşta müzik kariyerine adım atan ve kısa sürede Türkiye’nin en tanınan pop müzik sanatçılarından biri haline gelen bir şarkıcıdır. 28 Mart 2000 tarihinde Konya’da doğan Aleyna Tilki, 2025 yılı itibarıyla 25 yaşındadır. Aslen Konyalı olan Tilki, yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir.

Müzik kariyerine genç yaşta başlayan Aleyna Tilki, özellikle seslendirdiği hit şarkılarla geniş kitlelere ulaştı. Dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan parçalarıyla dikkat çeken sanatçı, kısa sürede müzik listelerinin üst sıralarında yer aldı.

Alryna Tilki'nin en çok dinlenen şarkıları ise

Cevapsız Çınlama

Sen Olsan Bari

Nasılsın Aşkta

Yalan

Retrograde (İngilizce single)

Aleyna Tilki, genç yaşta çıkardığı hit şarkılarla müzik listelerinde uzun süre zirvede yer aldı.

İrem Sak Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

İrem Sak, televizyon ve sinema projelerindeki performanslarıyla tanınan, Türkiye’nin başarılı oyuncuları arasında yer alıyor. 9 Şubat 1986 tarihinde Sivas’ta doğan İrem Sak, 2025 yılı itibarıyla 39 yaşındadır. Aslen Sivaslı olan Sak, yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir.

Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlayan İrem Sak, televizyon ekranlarında yer aldığı projelerle geniş kitlelerce tanındı.

Güldür Güldür Show

Yalan Dünya

Ölümlü Dünya (Sinema filmi)

Modern Kadın

Bir Küçük Gün Işığı Komedi ve dram projelerindeki performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Yusuf Güney Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Yusuf Güney, şarkıcılık kariyeriyle tanınan ve özellikle pop müzik alanındaki çalışmalarıyla bilinen bir sanatçıdır. 5 Haziran 1984 tarihinde Trabzon’da doğan Yusuf Güney, 2025 yılı itibarıyla 41 yaşındadır. Aslen Trabzonlu olan Güney, müzik kariyerini İstanbul merkezli olarak sürdürmektedir.

Ayrılık Davutoğlu’nun yengesi Gülşen Davutoğlu son yolculuğuna uğurlandı İçeriği Görüntüle

Heder Oldum Aşkına

Bana Unutmayı Anlat

Aşka İnat​​​​​​​

Pop müzikte duygusal şarkılarıyla tanınan Yusuf Güney, uzun süre müzik listelerinde yer aldı.

Melisa Döngel Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Melisa Döngel, televizyon dizilerindeki rolleriyle tanınan genç kuşak oyuncular arasında yer alıyor. 18 Eylül 1999 tarihinde İstanbul’da doğan Melisa Döngel, 2025 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan Döngel, aslen Rusya kökenli bir aileye sahiptir.

Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Melisa Döngel, özellikle televizyon dizilerinde canlandırdığı karakterlerle geniş kitlelerce tanındı. Yer aldığı projelerdeki performansıyla dikkat çeken Döngel, kısa sürede sektörün aranan isimleri arasına girdi.

Sen Çal Kapımı

Bizim Mahalle

Aşk Mantık İntikam

Genç yaşta rol aldığı dizilerle ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu.

Şevval Şahin Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Şevval Şahin, 2018 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında birincilik elde ederek adını geniş kitlelere duyuran model ve sosyal medya fenomenidir. 1999 yılında İstanbul’da doğan Şevval Şahin, 2025 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Aslen İstanbul doğumlu olan Şahin, bir süre eğitim hayatını yurt dışında sürdürmüştür.

Eğitimini İngiltere’de tamamlayan Şevval Şahin, Miss Turkey tacını kazanmasının ardından Türkiye’yi Miss World yarışmasında temsil etti. Yarışma sonrası modellik kariyerine ağırlık veren Şahin, aynı zamanda sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekti.

Mert Vidinli Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Mert Vidinli, sosyal medya paylaşımları ve ünlü isimlerle olan yakın ilişkileriyle tanınan bir sosyal medya fenomeni ve iletişim sektöründe faaliyet gösteren bir isimdir. 1986 yılında İstanbul’da doğan Mert Vidinli, 2025 yılı itibarıyla 39 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan Vidinli, yaşamını da İstanbul’da sürdürmektedir.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar, katıldığı davetler ve magazin dünyasındaki görünürlüğüyle dikkat çeken Mert Vidinli, özellikle ünlü isimlerle olan dostluklarıyla magazin basınında sık sık yer aldı. Instagram başta olmak üzere dijital platformlarda aktif olan Vidinli, eğlence ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.