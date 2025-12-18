Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında soruşturma genişletildi. Soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı bulunan Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli için yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet ekiplerinin söz konusu isimlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Operasyon kapsamında Dilan Bilic, Aleyna Tilki ve İrem Sak’ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü’nün adreslerinde bulunamadığı, bu isimlere ulaşmak için farklı adreslerde arama ve takip çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran operasyonla ilgili adli sürecin çok yönlü olarak devam ettiği, soruşturma kapsamında yeni gözaltı ve yakalama kararlarının da gündeme gelebileceği ifade edildi.