Bartın’da bulunan KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın paniğe neden olurken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Öğrencilerden Tepki!

Yangının ardından yurtta kalan öğrenciler duruma tepki gösterdi. Öğrenciler, yangının ihmaller sonucu meydana geldiğini öne sürerek yurtlardaki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu ifade etti. Sosyal medyada ve yaptıkları açıklamalarda tepkilerini dile getiren öğrenciler, barınma koşullarının güvenli olmadığını savundu.

Öğrenci Kolektifleri tarafından yapılan açıklamada, “Bizi sıkışık yurtlara mecbur bırakanlar; almadıkları güvenlik önlemleri nedeniyle asansör kazalarıyla, yangınlarla ve aydınlatmasız yollarla hayatımızı riske atıyor. Güvencesiz yurtları kabul etmiyoruz. Kâr uğruna hayatımızı tehlikeye atanlardan hesap soracağız” ifadelerine yer verildi.

Yetkililerden yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenilirken, öğrenciler yurtlarda gerekli güvenlik önlemlerinin bir an önce alınmasını talep ediyor.