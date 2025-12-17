Keçiören Belediyesi, ilçeyi daha yeşil ve estetik bir görünüme kavuşturmak amacıyla çevre düzenleme çalışmalarını kendi ürettiği bitkilerle destekliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde Ovacık Mahallesi’nde kurulan modern ve akıllı serada, ilçedeki parklar ve yeşil alanlar için farklı türlerde bitkiler yetiştiriliyor.

Ziraat mühendisleri ve alanında uzman personelin gözetiminde yürütülen üretim sürecinde, mevsimlik çiçeklerden uzun ömürlü süs bitkilerine kadar birçok tür tohum ve çelikleme yöntemleriyle çoğaltılıyor. Entegre mücadele teknikleriyle sağlıklı şekilde büyütülen bitkiler, olgunlaştıktan sonra Keçiören’in parklarında, yürüyüş yollarında ve yeşil alanlarında kullanılıyor.

İlçedeki peyzaj çalışmalarında ihtiyaç duyulan bitkilerin büyük bölümünün bu seradan karşılanması, hem maliyetlerin düşürülmesini sağlıyor hem de çevre dostu bir üretim modelini öne çıkarıyor. Serada başlayan bu üretim süreci, Keçiören sokaklarına renk ve canlılık kazandırıyor.

“Hem Tasarruf Ediyor Hem Yeşil Alanları Artırıyoruz”

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, park ve bahçelerde kullanılan bitkileri kendi imkânlarıyla üretmenin kaynakların verimli kullanılması açısından büyük avantaj sağladığını ifade etti. Özarslan, bu uygulamayla daha yeşil ve estetik bir Keçiören hedefi doğrultusunda sürdürülebilir adımlar attıklarını vurguladı.