Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yaşanan olayda, Bağdat Caddesi üzerinde seyir halindeki bir ambulans, akşam saatlerinde yoğun trafik nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Durumu fark eden bir motokurye, ambulansın geçişini sağlamak için inisiyatif aldı.

Motokurye, güzergâh üzerinde bulunan trafik polisi aracının yanına giderek ambulans için trafiği yönlendirmek istediğini bildirdi. Polis ekiplerinden onay alan motokurye, motosikletiyle ambulansın önüne geçerek araç sürücülerini uyardı.

Kask kamerasına yansıyan görüntülerde, ambulansın geçiş üstünlüğü bulunmasına rağmen yol vermeyen araçların önünde durarak sürücüleri sözlü ve el işaretleriyle uyaran motokuryenin, yolu açtığı görüldü. Bu sayede ambulansın trafikte ilerlemesi sağlanırken, duyarlı davranış kamuoyunda takdir topladı.