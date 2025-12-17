ABD merkezli medya devi Warner Bros Discovery, Paramount Skydance tarafından sunulan 108,4 milyar dolarlık (80,75 milyar sterlin) satın alma teklifini reddetmeye hazırlanıyor. Financial Times ve BBC kaynaklı raporlara göre şirket yönetimi, hissedarlarına bu teklife karşı çıkmaları yönünde çağrıda bulunacak.

Paramount cephesi ise teklifinin, Warner Bros’un film ve yayıncılık faaliyetleri için Netflix ile yaptığı 72 milyar dolarlık anlaşmadan daha üstün olduğunu savunuyor. Ancak Warner Bros yönetimi, özellikle anlaşmanın nasıl finanse edileceğine dair belirsizlikler ve artan rekabet ortamını gerekçe göstererek temkinli bir tutum sergiliyor.

Sürece dair dikkat çeken bir diğer gelişme ise, Paramount’un Warner Bros’u satın alma girişiminin önemli destekçilerinden biri olan Affinity Partners’ın tekliften çekilmesi oldu. Affinity’nin, “iki güçlü rakibin devreye girmesi” gerekçesiyle geri adım attığı bildirildi. Şirket, ABD’li iş insanı ve Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushnertarafından kurulmuştu.

Warner Bros Discovery, Ekim ayında potansiyel alıcılardan çok sayıda ilgi ifadesi aldığını açıklamış ve şirketin satışa açık olduğunu duyurmuştu. Ardından 5 Aralık’ta, film ve yayın işlerinin Netflix’e satılması konusunda anlaşmaya varıldığı kamuoyuna yansımıştı.

BBC’nin sorularına yanıt veren Warner Bros yetkilileri konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, Paramount ve Affinity’den de resmi bir açıklama talep edildiği bildirildi.

Ne Anlama Geliyor?

Bu gelişme, küresel medya sektöründe konsolidasyon yarışının hızlandığını ve büyük oyuncuların artık yalnızca içerik değil, finansal sürdürülebilirlik üzerinden de değerlendirildiğini gösteriyor. Warner Bros’un tercihi, Netflix merkezli yeni medya düzeninin giderek daha baskın hale geldiğine işaret ediyor.