Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabında yayınladığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla tutuklandı ve 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Altaylı hakkında hazırlanan gerekçeli kararını açıkladı.

Kararda, Altaylı’nın sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın suikasta uğrayabileceği veya öldürülebileceği yönünde tehditlerde bulunduğu belirtildi. Mahkeme, Altaylı’nın söz konusu yayınını YouTube üzerinden herkese açık şekilde paylaşması ve videonun yüz binlerce kez izlenmesini dikkate alarak, tehdit söylemini iletme kastının bulunduğunu kabul etti.

Cezanın Gerekçesi

Gerekçeli kararda, Altaylı’nın eyleminin “Cumhurbaşkanına yönelik tehdit” kapsamında değerlendirildiği, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önemi, sanığın kastı ve zararın ağırlığının göz önünde bulundurularak alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırıldığı kaydedildi. Mahkeme, eylemin Cumhurbaşkanına karşı diğer fiili saldırılar kapsamında değerlendirildiğini belirterek cezanın artırıldığını ve ilgili hüküm gereği cezanın 5 yıldan az olamayacağının dikkate alındığını aktardı.

Sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak 1/6 oranında indirim yapıldı ve Altaylı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Altaylı’nın gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği süreleri cezasından mahsup etti. Ayrıca, kaçma şüphesinin bulunması ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanığın tutuklanmasına karar verildi.

İfade Özgürlüğü Kapsamında Değerlendirilemedi

Kararda, Altaylı’nın sözlerinin hukuk düzenini cebir yoluyla değiştirmeye yönelik, nefret, düşmanlık ve şiddet içerikli ifadeler kapsamında kaldığı, bu nedenle düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulandı. Mahkeme, topluma sunulan ifade ve haberlerin kamu yararını gözetmesi, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmemesi, şiddete teşvik etmemesi gerektiğini belirtti. Altaylı’nın sözlerinin bu kriterleri karşılamadığı ve şiddete teşvik edici nitelikte olduğu ifade edildi.