İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Anahat Holding bünyesinde faaliyet gösteren GAİN Medya başta olmak üzere holdingin bağlı şirketlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında holding ve şirket yöneticisi olduğu öğrenilen üç kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, yürütülen soruşturma çerçevesinde ilgili şirketlere kayyum ataması da gerçekleştirildi. Operasyonun gerekçesine ve soruşturmanın kapsamına ilişkin resmi makamlarca henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Gözler, yetkili kurumlardan gelecek resmi açıklamalara çevrildi.