Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ı Genel Merkez binasında düzenlenen anlamlı bir çalışmayla andı. Tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitiren Durbay’ın fotoğrafının yer aldığı pankart, CHP Genel Merkezi’ne asıldı.

CHP’den yapılan açıklamada, merhum başkan Gülşah Durbay’ın anısını yaşatmak amacıyla hazırlanan pankartın Genel Merkez binasına asıldığı belirtilirken, Durbay’ın partisi ve Manisa için önemli hizmetlerde bulunduğu vurgulandı.

Parti yetkilileri, Gülşah Durbay’ın ailesine, yakınlarına ve sevenlerine bir kez daha başsağlığı dileklerini iletti.