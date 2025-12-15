TBMM’de 2026 bütçe görüşmeleri devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz alan CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu bütçenin bir tercih meselesi olduğunu vurgulayarak, “İktidarın tercihi kamu kaynaklarını halka değil, rekabetsiz ve denetimsiz yollarla belirli bir kesime aktarmaktır” diye konuştu.

“Kamu İhale Kanunu amacından saptırıldı”

Kamu İhale Kanunu’nun 2003 yılında şeffaflık ve rekabet ilkeleriyle yürürlüğe girdiğini hatırlatan Yanıkömeroğlu, kanunun bugüne kadar 200’den fazla kez değiştirilerek işlevsiz hale getirildiğini söyledi. Özellikle sadece acil ve öngörülemeyen durumlar için düzenlenen 21/b maddesinin, neredeyse tüm projelerde kullanılan bir yöntem haline getirildiğini ifade etti.

Yanıkömeroğlu, bugün ihalelerin yaklaşık yüzde 45’inin pazarlık usulüyle yapıldığına dikkat çekerek, “Rekabetten kaçmak, ihaleleri belirli firmalara vermek ve kamu kaynaklarının kimlere nasıl aktarıldığının takip edilmesini engellemek için bu yolu seçiyorsunuz” diye konuştu.

“İktidar için her şey acil, milletin can güvenliği hariç”

İktidarın kendi öncelikleri söz konusu olduğunda ihaleleri “jet hızıyla” sonuçlandırdığını belirten Yanıkömeroğlu, konu kentsel dönüşüm ve deprem güvenliği olduğunda aynı hız ve kararlılığın gösterilmediğini söyledi. İstanbul başta olmak üzere riskli illerde kentsel dönüşüm projelerinin ağır ilerlemesini eleştiren Yanıkömeroğlu, bunun kamu yararı değil siyasi tercih meselesi olduğunu ifade etti.

Kamu-Özel İşbirliği Projeleri "Bütçede Kara Delik"

İhale sistemindeki yolsuzluk ve kayırmacılığın özellikle Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinde büyük boyutlara ulaştığını dile getiren Yanıkömeroğlu, yıllardır aynı şirketlerin benzer ihaleleri aldığını ve bütçe dışı yükümlülüklerle gelecek yılların kaynaklarının ipotek altına alındığını söyledi. Önümüzdeki üç yıl içinde KÖİ projelerinin bütçeye yükünün 821,5 milyar TL olarak öngörüldüğünü belirten Yanıkömeroğlu, kur artışlarıyla bu tutarın daha da artacağını ve bütçede “kara delik” yaratacağını savundu.

“Yolsuzluk algısı ahlaki çöküşün göstergesi”

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Yolsuzluk Algı Endeksi’ne de değinen Yanıkömeroğlu, Türkiye’nin 180 ülke arasında 107’nci sırada yer aldığını hatırlattı. Bu tablonun ciddi yolsuzluk sorunlarına ve kurumsal çürümeye işaret ettiğini belirten Yanıkömeroğlu, yüksek yolsuzluk algısının kamuya güveni, demokrasiyi, hukuk devletini ve yatırım ortamını zedelediğini söyledi.

“21/b istisna haline geri dönmeli”

Konuşmasının sonunda çözüm çağrısında bulunan Yanıkömeroğlu, 21/b maddesinin yeniden istisna haline getirilmesi, ihale süreçlerinin kamuoyuna açık yürütülmesi ve acil durumlar dışında tüm ihalelerin açık ihale usulüyle yapılması gerektiğini vurguladı.

“Vatandaşın vergilerinin nasıl harcandığını bilmeye hakkı vardır” diyen Yanıkömeroğlu, hukukun üstünlüğünü ve bağımsız yargıyı tesis ederek kamu kaynaklarını yandaş şirketlere aktaran tüm yolsuzlukların hesabının sorulacağını söyledi.