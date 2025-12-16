Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın çıktı. Sürücünün terk ettiği otomobil, kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Seyir halinde olan otomobilde bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Hızla yayılan alevleri gören sürücü panikle aracı terk ederken yangın çevrede de endişe yarattı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alev topuna dönen otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)