Ankara’da, TBMM’de staj yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğunun tacize uğradığı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Ankara Kadın Platformu, Meclis’in Dikmen Kapısı önünde açıklama yaparak tepki gösterdi.

TBMM lokantasında staj yapan kız çocuklarının Meclis personeli tarafından tacize uğradığının ortaya çıkmasının ardından CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kara ve Kadın Milletvekilleri Meclis’in Dikmen Kapısında toplanan Kadın Platformu üyeleri ile birlikte olayı protesto ettiler.

Bir grup kadının Meclis’e girme isteğini poliler engelledi. Bu arada CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kara ile polisler arasında sözlü tartışma çıktı.

Olayı protesto eden Kadınlar “Meclis Başkanı istifa” diye bağırdılar.

