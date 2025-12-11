Gaziantep’in İslahiye ilçesinde eşi Ayşe Kaplan’ı (35) av tüfeğiyle vurup öldüren Osman Kaplan (47) tutuklandı.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde İslahiye ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Hayvancılık yapan Osman Kaplan, kısa süre önce kayıp başvurusunda bulunduğu 18 yıllık eşinin Kayseri'de olduğunu öğrendi. Kaplan, Kayseri’ye gidip eşini alarak Yeşilyurt Mahallesi’ne getirdi. Burada Osman ve Ayşe Kaplan çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Osman Kaplan, av tüfeği ile eşini vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Ayşe Kaplan’ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Kaplan, suç aleti silahla birlikte gelen jandarmaya teslim oldu. 4 çocuk annesi Ayşe Kaplan’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonrası yakınları tarafından Yeşilyurt Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Osman Kaplan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sorgusunda, “Eşimle tartıştırma sırasında bir anlık sinirle hareket ettim, öldürme amacım yoktu her şey bir anda oldu” diye ifade veren Osman Kaplan, çıkarıldığı nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.