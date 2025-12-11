Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün bir süredir uyguladığı yaka kameralı denetim modeli, ilçe sakinleri ve esnaf tarafından olumlu geri dönüşler almaya devam ediyor. Pazar yerleri ve çeşitli işletmelerde kullanılan bu kamera destekli sistem; şeffaflık, güven ve etkin kontrol sağlamasıyla öne çıkıyor. Sahada yapılan tüm işlemler anlık olarak kayıt altına alındığı için denetim süreçleri hem vatandaş hem de personel açısından daha güvenli hale geliyor.

ŞEFFAFLIK VE GÜVENİ ARTIRAN SİSTEM

Uygulamanın devreye girmesiyle denetimlerde önemli kolaylık sağlanırken, ses ve görüntü kaydı yapan yaka kameraları özellikle vatandaş–zabıta–esnaf arasındaki iletişimde objektifliği güçlendiriyor. Pazarlar, marketler, fırınlar ve farklı işletmelerde gerçekleştirilen kontrollerde doğabilecek tereddüt ve anlaşmazlıklar kamera kayıtları sayesinde çok daha hızlı çözülebiliyor. Güvenli alışveriş arayan vatandaşlar ile adil denetim isteyen esnafın memnun olduğu sistem, ilçede şeffaf yönetişimin en somut örneklerinden biri olarak görülüyor.

TÜM DENETİMLER KAYIT ALTINDA

Zabıta ekipleri yaka kameralı uygulama kapsamında; hijyen şartları, tezgâh düzeni, fiyat ve etiket kontrolleri, işgaliye kurallarına uyum ile ürün uygunluğu gibi birçok başlığı titizlikle inceliyor. Esnaf ve vatandaşlarla yapılan samimi sohbetlerde ortaya çıkan sıcak ve renkli anlar da sistem tarafından kaydediliyor.

“KEÇİÖREN ZABITASI 7/24 KAYITTA”

Yaka kameralarının güvenlik ve denetim açısından sağladığı faydalara dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, uygulamaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Keçiören Zabıtası huzur ve güven için artık 7/24 kayıtta. Hemşehrilerimizin pazarda sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için hayata geçirdiğimiz bu sistemle, terazi kontrollerinden ürün güvenliğine kadar tüm denetimleri özenle gerçekleştiriyor, standartları koruyor ve oluşabilecek mağduriyetleri önlüyoruz.”