TBMM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, 2024–2025 Eğitim Öğretim döneminde görev yapan bir stajyere ilişkin şikâyet dilekçesi 19 Kasım 2025 tarihinde kuruma ulaştı. Bunun üzerine TBMM yönetimi, 20 Kasım 2025’te vakit kaybetmeden idari soruşturma başlattı.

Aşçı Olarak Görev Yapan Personel Uzaklaştırıldı

Yapılan incelemeler kapsamında, dilekçede adı geçen kişilerden biri olan ve TBMM’de aşçı olarak görev yapan bir kamu çalışanı, 04 Aralık 2025 tarihi itibarıyla görevinden uzaklaştırıldı.

Yetkililer, diğer kişilerle ilgili incelemelerin ise titizlikle sürdüğünü belirtti.

Soruşturma 12 Aralık’ta Tamamlanacak

TBMM Genel Sekreterliği, soruşturmanın 12 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanmasının planlandığını duyurdu.

Soruşturmanın sonucuna göre, kamu görevinden çıkarma ve iş akdinin feshi dahil olmak üzere tüm disiplin işlemlerinin uygulanabileceği vurgulandı.

Elde Edilen Bilgiler Adli Makamlarla Paylaşılacak

Açıklamada ayrıca, soruşturma sürecinde ortaya çıkan bulguların adli mercilerle paylaşılacağı ifade edildi. TBMM yönetimi, sürecin şeffaf ve hukuka uygun şekilde yürütüldüğünü belirtti.