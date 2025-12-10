Yangın, 8 Kasım’da Mimar Sinan Mahallesi’ndeki kozmetik üretim tesisinde çıktı. Alevlere teslim olan fabrikada Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65), Hanım Gülek (65) ve Tuncay Yıldız (48) yaşamını yitirdi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden şirket sahibi ve yetkilileri dahil 5 kişi ‘olası kastla öldürme’ suçundan tutuklandı. Fabrika sahibi Kurtuluş Oransal, 30 Kasım’da cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Birçok Kamu Görevlisi Açığa Alındı

Olayın ardından SGK, İŞKUR ve belediyede birçok yönetici ve personel açığa alındı. Dilovası Belediyesi’nde Başkan Yardımcısı, Zabıta Müdürü ve zabıta personeli de soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı. OSGB Sorumlu Müdürü ve fabrika binasını kiraya veren mal sahibi de tutuklandı.

“1200–1400 Dereceye Ulaşan Patlama”

Bilirkişi raporunda yangının çıkış sebebi detaylandırıldı:

Etil alkolün kazana aktarımı sırasında oluşan statik elektrik ,

Karıştırıcı motorunda veya elektrik bağlantılarında kontak deformasyonu ,

Ex-proof (alev sızdırmaz) ekipman eksikliği , TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı açık artırmaya çıkardı! İçeriği Görüntüle

Havalandırma ve basınç tahliye sistemlerinin bulunmaması ,

Etkisiz topraklama

Bu faktörlerin birleşimiyle 0,4–0,8 bar basınca ulaşan bir patlama, ardından da 1200–1400 derece sıcaklıkta alev yayılımı meydana geldiği belirtildi. Yangının 3–4 dakika içinde tüm üretim alanını sardığı ifade edildi.

“Yangın Mevzuata Aykırı Üretim Koşullarının Doğal Sonucu”

Raporda iş yerinin ulusal ve uluslararası güvenlik standartlarının temel hükümlerini ihlal ettiği vurgulandı.

İskan alınmadan işletilmesi, ATEX gerekliliklerinin yokluğu, standart dışı elektrik tesisatı, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmemesi gibi eksiklikler, kazayı “öngörülebilir ve önlenebilir” bir felaket haline getirdi.

Belediye, OSGB ve SEDAŞ’ın Kusuru

Raporda kamu kurumlarına ilişkin şu tespitlere yer verildi:

Belediye (Tali Kusur)

Kaçak üst kat kullanımının erken tespit edilememesi

Yıkım kararının operasyonel nedenlerle uygulanamaması

Denetimlerde gecikme

OSGB (Tali Ağır Kusur)

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sahada fiilen yürütülmemesi

Mesul müdür ve uzmanların yetersiz denetimi

SEDAŞ (Tali Teknik Kusur)

İskanı olmayan yapıya verilen geçici elektriğin yeterince takip edilmemesi

Projeye aykırı enerji kullanımının tespit edilememesi

Kusurların birbirinden bağımsız olmadığı ve müteselsil sorumluluk kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi.

Kaçak Yapı: Eski Malike Hapis Cezası Verilmiş

Rapor, taşınmazın yıllardır ruhsatsız ve kaçak yapı statüsünde olduğunu ortaya koydu. Eski malik Güven Demirbaş’ın yapıyı kaçak inşa ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası aldığına dikkat çekildi.

Kaçak üst katın buna rağmen 2023’te kozmetik firmasına kiraya verildiği, firmanın da 2024 itibarıyla burada üretime başladığı belirtildi. Demirbaş için tali ağır kusur, yeni malik için tali–orta kusur tespiti yapıldı.