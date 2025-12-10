Olay, öğle saatlerinde Büyükcami Mahallesi Kutlular Sokak’ta meydana geldi. İş merkezinin zemin katındaki kazan dairesinde bulunan elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Dumanı fark eden bina sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, panodaki yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında binada kısa süreli panik yaşanırken, yaralanan olmadı.

Elektrik panosunda hasar oluşurken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Muhabir: Haber Merkezi