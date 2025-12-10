Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada da gündeme gelen kayıp çocuk ihbarına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Yapılan duyuruda, 8 Aralık 2025 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan ve bazı sosyal medya hesaplarında arandığı belirtilen çocuğun, polis ekiplerinin hızlı ve titiz çalışması sonucu 24 saat içerisinde bulunduğu bildirildi.

Yenişehir Polis Merkezi Amirliği ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, M.N.Y. (2010 doğumlu) isimli çocuğun sağ salim bulunduğu, kayıp olduğu süre boyunca kendisine herhangi bir zarar gelmediğinin tespit edildiği ve ailesine teslim edildiği açıklandı.

Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdüğü vurgulayarak, “Görevimizin başında, vatandaşlarımızın yanındayız” ifadelerine yer verdi.