Olay, saat 15.00 sıralarında Van-Hakkari kara yolunda Güzeldere Tüneli civarında gerçekleşti. Hakkari’den Van istikametine seyreden bir otomobil, kaygan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yol kenarındaki direğe ardından refüje çarptı. Bu sırada arkadan gelen hafif ticari araç ile başka bir otomobil de fren tutmaması sonucu duramayarak öndeki araca çarptı ve Van Başkale zincirleme kaza kaçınılmaz oldu.

Yaşanan Van Başkale zincirleme kaza sonrasında araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edilerek hızlı şekilde müdahalede bulunuldu. Ekipler yaralıları sıkıştıkları araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı. Yetkililer, Van Başkale zincirleme kaza sonrası sürücülere yoğun buzlanmaya karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Kazayla ilgili polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Güzeldere Tüneli çevresinin özellikle kış aylarında sık sık kazalara sahne olduğu bilinirken, uzmanlar sürücülere kar lastiği ve zincir kullanımı konusunda uyarı yaptı. Van Başkale zincirleme kaza olayının ardından bölgede tuzlama çalışmaları da başlatıldı.