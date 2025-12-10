Haymana Belediyesi, ilçede hizmet veren kasap ve lokanta işletmeleriyle bir araya gelerek güncel mevzuatlar, hijyen kuralları ve faaliyetlerde uyulması gereken esaslar hakkında kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Belediye Başkanı Levent Koç ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem Demir’in sunum yaptığı toplantıda, işletmelerin gıda güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve Haymana’da hizmet kalitesinin daha da artırılması hedeflendi.

Belediye, vatandaşlara en sağlıklı hizmetin sunulması için kurumlar arası iş birliğinin sürdürüleceğini vurguladı.

Haymana Belediyesi olarak ilçemizde faaliyet gösteren kasap ve lokanta işletmelerimizle bir araya gelerek güncel mevzuatlar, hijyen standartları ve işletmelerde uyulması gereken yükümlülükler konusunda kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik.

Belediye Başkanımız… pic.twitter.com/YLpp6c1wB8 — Haymana Belediyesi (@HaymanaBelediye) December 9, 2025