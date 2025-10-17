Türkiye’nin en büyük kaplıca tesisi olarak hizmete açılan Tarihi Haymana Kaplıcalarının ardından, Haymana Belediyesi ilçenin tanıtımına yönelik yeni bir turizm hamlesi başlattı. Belediye, Haymana’nın zengin tarihini ve kültürel mirasını daha geniş kitlelere duyurmak amacıyla kapsamlı tanıtım projelerini hayata geçiriyor.

Hazırlanan gezi rotaları yalnızca kaplıca turizmiyle sınırlı kalmıyor; ilçenin doğal güzellikleri, tarihî mirası ve az bilinen değerleri de ziyaretçilere tanıtılıyor.

Askerî Tarih Odaklı Rotalar

İlk etapta Sakarya Meydan Muharebesi’nin izlerini taşıyan dört farklı askerî tarih rotası belirlendi. Bunlardan ikisi günübirlik, ikisi ise konaklamalı olarak planlandı. Ziyaretçiler, rehberler eşliğinde savaşın geçtiği coğrafyayı gezerek dönemin izlerini yakından tanıma fırsatı bulacak.

Günübirlik turlarda Yenikent Meydanı, Papazın Evi, Çaldağ Müzesi, Şehitler Çeşmesi, Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Şehitliği, Mangal Dağı, Evliyafakı Şehitliği ve Eskikışla Hastanesi Şehitliği ziyaret edilecek.

Konaklamalı rotalarda ise Çaldağ ve Güzelcekale güzergâhları yer alacak. Bu rotalarda Karahoca Camii, Çalış Atatürk Evi, Sığırcık Çiftliği ve Kale Grotto gibi önemli noktalar gezilecek.

Ziyaretçilere daha konforlu bir deneyim sunmak amacıyla rota üzerlerinde tuvalet ve yemek molası alanları oluşturulurken, yönlendirme tabelaları ve bilgilendirici reklam çalışmaları da yapılacak.

Kültür Rotaları da Hazır

Haymana’nın kültürel ve tarihî dokusunu yansıtan Kültür Rotası da tamamlandı. Bu rotada Kapalı Cezaevi, Eski Osmanlı Redif Taburu, Roma Mezar Taşları, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı, Haymana Merkez Camii, Yeni Kapalı Pazar Yeri, Papazın Evi, Çaldağ Müzesi, Şehitler Çeşmesi, Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Şehitliği, Cimcime Sultan Türbesi, Yenikent Meydanı ve Tarihi Kaplıca yer alıyor.

Belediye ayrıca Gavurkale, Başdeğirmen Mesire Alanı ve çevre köylerdeki tarihî cami, kale ve mağaraları da ilerleyen süreçte rota kapsamına dâhil etmeyi planlıyor.

Hedef: Tanıtımda Yeni Bir Dönem

Haymana Belediyesi, yürüttüğü bu projelerle ilçenin tarihî ve kültürel değerlerini daha geniş kitlelere tanıtarak, bölge turizmine yeni bir soluk kazandırmayı amaçlıyor. Belediye yetkilileri, Haymana’nın sadece kaplıcalarıyla değil, aynı zamanda geçmişine tanıklık eden zengin mirasıyla da dikkat çekmesini hedefliyor.