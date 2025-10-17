İstanbul, Kağıthane’de bir kişi, tartıştığı kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle tekme tokat darbedildi. Dengesini kaybedip yerde bulunan çöp poşetlerinin üzerine düşen adam yerde de tekmelendi. Vatandaşların araya girmesiyle darbedilen adam kurtarılırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Ekim Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sadabad Meydanı’nda iki taraf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda kalabalık olan taraf, tartıştıkları adama saldırmaya başladı.Kavga sırasında dengesini kaybedip yere düşen adam yerde de tekme tokat darbedildi. Olayı gören çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.