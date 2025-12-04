Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Alzheimer tedavisine yönelik çığır açan bir gelişmeyi duyurdu. Bilim insanlarının, odaklanmış ultrason teknolojisiyle beyindeki toksik plakları parçalamayı ve hafızayı yeniden canlandırmayı başardığını belirten Yılancıoğlu, bu yöntemin “imkansız” denileni mümkün kılabileceğine dikkat çekti.

Ses Dalgaları Beynin Temizlik Mekanizmasını Harekete Geçiriyor

Yılancıoğlu’nun aktardığı araştırmaya göre bilim insanları, odaklanmış ultrasonla kan-beyin bariyerini güvenli bir şekilde aralayabiliyor. Normalde beyni koruyan bu bariyer, ilaçların ve bazı tedavi yöntemlerinin geçişine izin vermezken, ultrason sayesinde kısa süreli ve kontrollü bir açılma sağlanıyor. Bu sayede beyin, Alzheimer’a yol açan zararlı plakları kendi doğal yöntemleriyle temizlemeye başlıyor.

Tedavi uygulanan hastalarda, daha önce geri dönüşü olmadığı düşünülen hafıza fonksiyonlarında iyileşme gözlemlenmesi en dikkat çekici bulgulardan biri oldu. Araştırma, hafıza kaybının mutlak ve kalıcı olduğu yönündeki inancı da sarsıyor.

İlaçsız, Ameliyatsız ve Girişimsel Olmayan Bir Yöntem

Bahsedilen teknik tamamen non-invaziv, yani vücuda herhangi bir cerrahi müdahale yapılmadan uygulanıyor. İlaçların yan etkilerinden ve beyin cerrahisinin risklerinden uzak olması, yöntemin gelecekteki tedavi seçenekleri arasında güçlü bir aday olmasını sağlıyor. Bilim insanları, ses dalgalarının beynin kendi “çöp temizleme” sistemini aktive ettiğini ve düşünme, öğrenme, hatırlama gibi bilişsel süreçleri engelleyen birikintilerin temizlenmesine yardımcı olduğunu belirtiyor.

Henüz araştırmanın erken safhalarında olunsa da, elde edilen ilk sonuçlar Alzheimer ile mücadelede yeni bir dönemin kapılarını aralayabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Alzheimer Hastalığı Nedir?

Alzheimer, beynin zaman içinde hasar görmesine ve hücreler arası iletişimin bozulmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. En yaygın demans türü olan Alzheimer’da hafıza kaybı, düşünme bozukluğu, davranış değişiklikleri ve günlük yaşam aktivitelerinde zorluklar görülür.

Hastalığın temel nedenlerinden biri, beyinde beta-amiloid plakları ve tau protein yumakları olarak bilinen toksik birikimlerin oluşmasıdır. Bu plaklar, nöronlar arasındaki iletişimi keserek hafıza ve bilişsel işlevlerin zayıflamasına yol açar. Alzheimer genellikle yavaş ilerler ve kesin bir tedavisi bulunmamaktadır; ancak semptomları yavaşlatmaya yönelik ilaçlar ve destekleyici tedaviler uygulanmaktadır.

Son yıllarda yapılan çalışmalar özellikle ultrason teknolojisi gibi yenilikçi yaklaşımlar hastalığın ilerleyişini durdurma veya geri çevirme ihtimalini yeniden gündeme taşımaya başlamıştır.