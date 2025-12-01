Dört yıldır solaryum işletmeciliği yapan Özlem Ürker, solaryumun Türkiye’de yaygın olarak bronzlaşma amacıyla tercih edildiğini ancak tedavi edici etkileri nedeniyle de kullanımının arttığını söyledi. Ürker, solaryuma ilişkin yanlış bilinen noktaları ve dikkat edilmesi gereken güvenlik adımlarını anlattı.

Solaryum bazı tedavilerde etkili!

Ürker’in verdiği bilgilere göre solaryum; eklem ve sırt ağrılarının hafiflemesine yardımcı olabiliyor, akne ve sivilcelerde olumlu etkiler gösterebiliyor ve sedef hastalığının bazı türlerinde destekleyici bir uygulama olarak kullanılabiliyor. Ayrıca düzenli kullanıldığında D vitamini açısından da katkı sağlıyor. Güneş alerjisi bulunan bazı kişilerin de solaryumu bu nedenle tercih ettiği belirtiliyor.

Bilinçsiz kullanıma dikkat!

Solaryum seanslarında süre, kişinin ten rengine göre belirleniyor. Ürker, çok açık tenli kişilerin 3 ila 7 dakika arasında işlem gördüğünü, buğday tenlilerde ise sürenin 10 ila 15 dakikaya çıktığını söyledi. İlk kez gelen müşterilere mutlaka ten analizi yapıldığını belirten Ürker, “Cihazı doğru kullanmak ve süreyi doğru ayarlamak çok önemli. Bilinçsiz kullanım risk oluşturabilir” dedi.

Kullanılan cihazlar Avrupa standartlarında olmalı!

Merkezlerde kullanılan cihazların Avrupa standartlarında olması gerektiğini belirten Ürker, düzenli periyodik bakım ve ampul değişimlerinin zorunlu olduğuna dikkat çekti. Her seansın ardından cihazların temizlendiğini aktaran Ürker, hijyen ve bakımın ihmal edildiği merkezlerde ciltte kalıcı lekeler oluşabileceği uyarısında bulundu.

Solaryum kabinlerinin filmlerde gösterildiği gibi tamamen kapanmadığını ifade eden Ürker, ilk defa gelen bazı kişilerin tedirginlik yaşadığını ancak işlem sırasında güvenli bir ortam sağlandığını söyledi.

Yoğunluğun genellikle yaz aylarında arttığını belirten Ürker, kış döneminde güneş ışığının azalması nedeniyle solaryuma ilginin artmasının daha doğru olabileceğini vurguladı. Ürker, “Solaryumda acı hissi olmuyor. İşlem sonrası hafif kızarıklıklar görülebilir ancak kısa sürede kayboluyor. Bilinçli kullanımda kalıcı bir etki oluşmuyor” diye konuştu.

DİP NOT; Ankara bölgesinde Solaryum Merkezi arayan vatandaşlar Özlem Ürker'in Merkezi'ni tercih edebilir. Bu yazı üzerine tıklayarak merkezin hesabına ulaşılabilir