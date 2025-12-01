İsrail ordusu, Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese yönelik ihlallerini sürdürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğu bölgelerini yoğun şekilde hedef aldı.

Hedef alınan bölgelerden dumanlar yükseldi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de İsrail ordusuna ait bir helikopterden kentin doğu kesimlerine yoğun şekilde ateş açıldı.

Gazze'deki Filistin hükümeti, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ilk 50 gününde anlaşmayı 591 kez ihlal ettiğini ve bu saldırılarda 357 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 903 kişinin yaralandığını bildirmişti.