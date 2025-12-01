ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi için hazırlanan barış planında önemli mesafe katettiklerini, ancak sürecin henüz tamamlanmadığını açıkladı. Rubio, Florida’da Ukrayna heyetiyle yürütülen barış görüşmeleri kapsamında Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası basın açıklaması yapan Rubio, toplantının son derece verimli geçtiğini belirterek, “Sadece savaşı bitirmek istemiyoruz; Ukrayna’nın yeniden işgal tehdidiyle karşılaşmayacağı şekilde güvenli ve gerçek anlamda müreffeh olmasını istiyoruz” dedi.

ABD’nin sunduğu barış planı üzerinde ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Rubio, “Bu hassas ve karmaşık bir konu. Önümüzde hâlâ yapılacak çok iş var” ifadelerini kullandı.

Ukrayna heyetine başkanlık eden Umerov ise ABD’nin barış sürecindeki liderliği ve desteği için teşekkür ederek, görüşmelerin sürdürülebilir barış için kritik rol taşıdığını dile getirdi.