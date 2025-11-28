ABD’de kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan Şükran Günü yaklaşırken Başkan Donald Trump’ın yaptığı sert açıklama ülkenin gündemine oturdu. Sosyal medya hesabından uzun bir metin yayımlayan Trump, göçmenleri “suç kaynağı”, “yük” ve “tehdit” gibi ifadelerle hedef aldı. Bazı eyalet yöneticilerine ve Kongre üyelerine yönelik hakaret içeren sözler de açıklamada yer aldı. Mesaj, özellikle Müslüman topluluklar, insan hakları örgütleri ve muhalefet tarafından “nefret söylemi” olarak yorumlandı.

Tepkiler büyüyor

Başkan Trump, göçmenleri “refahı sömüren ve Amerika’yı çökerten kitleler” olarak tanımlarken, bazı eyaletlerde “çetelerin sokaklarda dolaştığını” iddia etti. Minnesota ile Somali kökenli Amerikalara yönelik ifadeler ise toplumun geniş bir kesimi tarafından ayrımcı bulundu. Demokrat siyasetçiler açıklamayı “Amerikan değerleriyle bağdaşmayan, toplumu kutuplaştıran bir çıkış” olarak değerlendirdi.

Şükran Günü nedir?

Şükran Günü, ABD’nin en köklü ulusal bayramlarından biri. Tarihi 1621 yılına, İngiltere’den Amerika’ya göç eden Pilgrimlerin hasat için yerli Wampanoag halkıyla düzenlediği şükran sofrasına dayanıyor.

1863’te Başkan Abraham Lincoln tarafından ulusal bayram ilan edilen Şükran Günü, o tarihten bu yana her yıl kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanıyor.

Nasıl kutlanır?

Amerikalılar için yılın en önemli aile günlerinden biri. Milyonlarca kişi seyahat ederek yakınlarıyla buluşuyor. Geleneksel sofralarda hindi, patates püresi, tatlı patates, gravy sos ve balkabağı turtası başrolü üstleniyor. Ülke genelindeki geçit törenleri, özellikle New York’taki Macy’s Şükran Günü yürüyüşü, her yıl milyonları ekran başına çekiyor.

Trump’ın açıklamasının Türkçe çevirisi şöyle:

“Ülkemizin bölünmesine, dağıtılmasına, parçalanmasına, öldürülmesine, dövülmesine, gasp edilmesine ve alay edilmesine izin veren, göç konusunda ‘politik doğrucu’ ve düpedüz APTAL davranan dünyanın bazı diğer aptal ülkeleriyle birlikte buna bu kadar hoşgörülü yaklaşan tüm Büyük Amerikalı Yurttaşlarımıza ve Vatanseverlerimize çok mutlu bir Şükran Günü diliyorum. Resmî Amerika Birleşik Devletleri yabancı nüfusu 53 milyon kişidir (Nüfus Sayımı). Bunların çoğu sosyal yardımla geçinen, çökmüş ülkelerden gelen ya da hapishanelerden, akıl hastanelerinden, çetelerden veya uyuşturucu kartellerinden gelen kişilerden oluşuyor. Onlar ve çocukları, açıkça şikâyet etmek ya da herhangi bir şekilde sorun çıkarmak istemeyen, güzel kalpli Vatansever Amerikalı Yurttaşların yaptığı büyük ödemelerle destekleniyor. İnsanlarımız ülkemize yapılanlara katlanıyor ama bunu yapmak onları içten içe bitiriyor! Yeşil kart sahibi olup 30 bin dolar kazanan bir göçmen, ailesi için yılda yaklaşık 50 bin dolar yardım alıyor. Gerçek göçmen nüfusu ise çok daha yüksek. Bu mülteci yükü, Amerika’daki toplumsal çöküşün başlıca nedeni. Bu, II. Dünya Savaşı’ndan sonra yoktu (çöken okullar, yüksek suç oranı, şehir çürümesi, aşırı kalabalık hastaneler, konut yokluğu, büyük açıklar vb.). Örneğin, Somali’den gelen yüz binlerce mülteci, bir zamanların büyük eyaleti Minnesota’yı tamamen ele geçiriyor. Somali çeteleri sokaklarda ‘av’ ararken, harika insanlarımız yalnız bırakılmayı umarak apartman ve evlerine kilitlenmiş halde yaşıyor. Minnesota’nın zihinsel olarak gerilemiş Valisi Tim Walz korkudan mı, yetersizlikten mi, yoksa ikisinden birden mi bilinmez, hiçbir şey yapmıyor. Ülkemizin en kötü ‘Kongre üyesi’ olan, sürekli sarındığı başörtüsüyle Ilhan Omar ise muhtemelen ülkeye yasa dışı yollardan geldi; çünkü kardeşinizle evlenmenize izin verilmiyor. O ise ülkemiz, Anayasamız ve kendisine nasıl ‘kötü’ davranıldığı hakkında nefret dolu şikâyetlerde bulunmaktan başka bir şey yapmıyor. Geldiği yer ise hükümet, ordu, polis, okul vb. olmadığı için aslında ülke bile sayılmayan, çürümüş, geri kalmış ve suç dolu bir yer. Teknolojik olarak ilerlemiş olsak da göç politikası bu kazanımları ve yaşam koşullarını aşındırdı. ABD sisteminin tamamen toparlanabilmesi için tüm Üçüncü Dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durduracağım. Biden’ın imzaladığı, hatta Sleepy Joe Biden’ın otomatik imza cihazı Autopen ile onaylanmış milyonlarca yasa dışı kabulü iptal edeceğim. Ülkeye net katkı sağlamayan ya da ülkemizi sevmeye yetenekli olmayan herkesi geri göndereceğim. Ülkemizin vatandaşı olmayanlara verilen tüm federal yardımları ve sübvansiyonları sonlandıracağım. İç huzuru baltalayan göçmenleri vatandaşlıktan çıkaracak ve kamuya yük olan, güvenlik riski oluşturan veya Batı Uygarlığı ile uyumsuz olan tüm yabancıları sınır dışı edeceğim. Bu hedefler, yasa dışı ve bozulmaya yol açan nüfusları ciddi oranda azaltmak amacıyla takip edilecek; buna yasadışı Autopen onay süreciyle kabul edilenler de dahil. Bu durumu tamamen iyileştirecek tek çözüm TERSE GÖÇTÜR. Bunun dışında, nefreti, hırsızlığı, cinayeti ve Amerika’nın temsil ettiği her şeyi yok edenler hariç herkese MUTLU ŞÜKRAN GÜNÜ! Siz burada uzun süre kalmayacaksınız!”

Birlik ve dayanışma vurgusunun öne çıktığı bu özel gün yaklaşırken Trump’ın açıklaması, ABD’de göçmen politikaları üzerinden süren tartışmaları yeniden alevlendirdi.