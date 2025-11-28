Trump, paylaşımında ABD’nin son yıllarda kaydettiği teknolojik gelişmelerin, mevcut göçmenlik politikaları nedeniyle olumsuz etkilendiğini savundu. Ülkeye gelen göçün yaşam standartlarını ve ekonomik dengeleri bozduğunu belirten Trump, göçmenlik sisteminin “yeniden inşa edilmesi gerektiğini” vurguladı.

“Milyonlarca yasa dışı kabulü sonlandıracağım”

Eski Başkan Joe Biden döneminde gerçekleştirilen göç kabullerine de değinen Trump, “Biden tarafından imzalananlar da dahil olmak üzere milyonlarca yasa dışı kabulü sonlandıracağım” dedi. ABD’ye net bir değer katmayan ya da “ülkeyi sevmediğini” düşündüğü kişilerin sınır dışı edileceğini belirtti.

Federal yardımlar durdurulacak, vatandaşlıklar iptal edilecek

Trump’ın açıklamalarından öne çıkan diğer maddeler ise şöyle:

Ülke vatandaşı olmayanlara sağlanan tüm federal yardım ve sübvansiyonların sonlandırılması ÖZBEKİSTAN - TÜRKMENİSTAN TİCARİ ORTAKLIĞI İçeriği Görüntüle

İç huzuru bozan göçmenlerin vatandaşlıklarının iptal edilmesi

Güvenlik riski taşıyan veya Batı medeniyetiyle uyumsuz bulunan yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesi

Trump’ın yeni açıklamaları, ABD’de göç politikaları üzerine süren tartışmaları yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı. Ülke kamuoyunda Trump’ın planlarının nasıl uygulanacağı ve olası sonuçlarının ne olacağı merakla bekleniyor.