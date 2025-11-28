TÜRK-İŞ, her ay düzenli olarak yaptığı geçim araştırmasının Kasım 2025 sonuçlarını açıkladı. Rakamlar, çalışan kesimin geçim yükünün giderek ağırlaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 29 bin 827 lira 78 kuruş olarak hesaplandı. Yani açlık sınırı 30 bin liraya dayandı.

Gıda masrafına ek olarak kira, ulaşım, fatura, giyim, sağlık ve eğitim gibi zorunlu temel ihtiyaçlarla birlikte hane gelirinin ulaşması gereken toplam tutar 97 bin 158 lira 89 kuruşa çıktı.

Bu rakam, bir ailenin insan onuruna uygun bir yaşam sürebilmesi için haneye girmesi gereken toplam aylık geliri ifade ediyor.

Bekâr çalışanın yaşama maliyeti asgari ücretin çok üstünde

Kasım ayı itibarıyla bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 38 bin 751 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Mevcut asgari ücret ise 22 bin 104 lira 67 kuruş.

Aradaki yaklaşık 16 bin 650 liralık fark, özellikle düşük gelirli ve sabit maaşla çalışan kesimin ne kadar zorlandığının somut göstergesi oldu.

Mutfak enflasyonu yükselişini sürdürüyor

TÜRK-İŞ’in açıkladığı mutfak enflasyonu da Kasım ayında hız kesmedi.

Bir önceki aya göre gıda harcamasındaki artış: yüzde 4,98

On iki aylık değişim: yüzde 45,07

Yıllık ortalama artış: yüzde 40,27

Yıl başından bu yana on bir aylık artış: yüzde 41,48

Bu veriler, mutfak masraflarının her geçen ay daha da kabardığını, özellikle dar gelirli vatandaşın bütçesini en çok gıdanın zorladığını gösteriyor.

TÜRK-İŞ: Dar gelirli enflasyonun nedeni değil, mağdurudur

Konfederasyon, yaptığı değerlendirmede açlık ve yoksulluk sınırındaki artışın toplumun geniş kesimlerinde büyük bir yoksullaşma yarattığını vurguladı.

TÜRK-İŞ’e göre enflasyon kadar yapılan ücret artışları, asgari geçim sorununu çözmüyor. Gelir kaybının telafi edilmemesi durumunda çalışanların alım gücü düşmeye devam ediyor.