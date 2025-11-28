Türkiye’nin İngilizce Yeterlilik Endeksi’ndeki son sıralaması yine tartışma yarattı. EF’in yayımladığı verilere göre ülke, 116 ülke içinde 65. sırada yer alarak “düşük yeterlilik” grubunda değerlendirildi.
Rapora göre Türkiye’de İngilizce konuşabilenlerin oranı yüzde 17–20 civarında seyrediyor. Bu oran Avrupa’da oldukça yüksek seviyelerde. Hollanda’da İngilizce bilenlerin oranı yüzde 90–93 aralığındayken Norveç’te yüzde 85–90’ın altına düşmüyor.
Aradaki büyük fark, Türkiye’de yabancı dil eğitimine dair süren tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Muhabir: Haber Merkezi