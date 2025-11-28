İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası ve ulusal seviyede aranan toplam 8 suçlunun Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini bildirdi.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“BİR BİR YAKALAYIP GERİ GETİRECEĞİZ❗
Kırmızı bültenle aradığımız 3, ulusal seviyede aradığımız 5 suçluyu Gürcistan’dan ülkemize getirdik.”

Uluslararası Seviyede Aranan 3 Şüpheli

Gürcistan'da yakalanarak Türkiye’ye iade edilen kırmızı bültenli zanlılar şöyle açıklandı:

  • B.B.Yağma, Hırsızlık, Hükümlü/Tutuklunun Kaçması

  • A.C.E.Cebir, Tehdit veya Hile ile Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Yağma

  • Ü.G.Kasten Öldürme

Ulusal Çapta Aranan 5 Şüpheli

Yakalanan diğer 5 kişinin ulusal seviyede arandığı ve suçları şöyle sıralandı:

  • B.S.Resmi Belgede Sahtecilik, Şantaj, Hırsızlık

  • E.Y.Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal

  • M.K.Resmi Belgede Sahtecilik, Kasten Yaralama

  • H.M.Hırsızlık, Güveni Kötüye Kullanma, Bilişim Yoluyla Hırsızlık

  • T.Ç.Kasten Yaralama, Resmi Belgede Sahtecilik, Hükümlü/Tutuklunun Kaçması

İşbirliği ve Koordinasyon Vurgusu

Bakan Yerlikaya, operasyonların EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İstihbarat, KOM, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin koordinasyonuyla yürütüldüğünü belirtti.

Yerlikaya, suç örgütü üyeleri ve kaçakların yakalanmasına ilişkin kararlılığını şu sözlerle yineledi:

“Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerinin ve zehir tacirlerinin ülkemize iadelerini sağlayacağız.”

"Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.

Muhabir: Haber Merkezi