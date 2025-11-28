Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun İstanbul programı kapsamında Kutsal Ruh Katedrali’ne yapacağı ziyaret, kentte hareketliliği artırdı. Katedral çevresinde güvenlik önlemleri ve yoğunluk dikkat çekti.

İstanbul’a gelen Papa 14. Leo’nun ilk duraklarından biri olan Kutsal Ruh Katedrali’nin önü sabah saatlerinden itibaren hareketlendi. Ziyareti takip etmek isteyen vatandaşlar katedral çevresinde toplanırken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Harbiye’deki katedralin girişinde bekleyen kalabalık, Papa’nın gelişini görmek için uzun süre bekleyişini sürdürdü.

Trafiğin zaman zaman yavaşladığı bölgede, güzergah üzerinde güvenlik noktaları oluşturuldu. Vatandaşlar, yıllar sonra gerçekleşen bu seviyedeki bir Vatikan ziyaretini yakından takip etme fırsatı bulduklarını söyledi.

Papa 14. Leo’nun İstanbul temaslarında dini ve kültürel ziyaretlerin yanı sıra farklı kurumlarla görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Ziyaret kapsamında kentteki yoğun güvenlik ve diplomatik hazırlıklar da devam ediyor.