Ankara’nın Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde gün boyunca bulantı ve kusma şikayetleri artınca, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne çok sayıda ihbar yapıldı. İnşaat şantiyelerinde çalışan işçilerin yanı sıra bazı vatandaşlar da benzer şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurunca şehir genelinde alarma geçildi.

Bazı kişilerin ambulanslarla hastanelere sevk edildiği, bazılarının ise kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına gittiği öğrenildi. Gün sonunda Ankara genelinde toplam 154 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğubildirildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, başvuranlardan 8 kişi taburcu edilirken, 142 kişi acil servislerde, 4 kişi ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerin ilk incelemelerinde, zehirlenme şikayetinde bulunan kişilerin aynı yemek şirketinden temin edilen tavuk döner menüsü tükettiği tespit edildi. İlk bulguların gıda zehirlenmesi ile uyumlu olduğu belirtildi.