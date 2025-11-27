KANAL D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni bölümünde duygu yüklü anlara sahne olacak. Yıllardır hem görev başında hem de özel hayatında zorlu süreçlerden geçen Ali, bu kez kızı Zeyno’nun bıraktığı mektupla derinden sarsılacak.

Yayınlanan tanıtım, izleyicilerin yüreğini burktu. Zeyno’nun Ali için kaleme aldığı mektup; geçmişin izlerini, yarım kalmış duyguları ve geleceğe dair umutları aynı anda barındırıyor. Ali mektubu okurken gözyaşlarına hâkim olamıyor. Baba özlemi, yıllardır içinde biriken pişmanlıklar ve kapanmayan yaralar yeniden gün yüzüne çıkıyor.

“Seni Unutmadım, Hep Aklımdaymışsın”

Mektubun satırlarında sevgi ve kırgınlık yan yana yer alıyor.

Zeyno’nun, “Yanımda baba diyemiyorlardı. Yağız abiyle tanıştım, annemi, bizi de çok sevdi. Seni çok seviyorum. Seni unutmuşum gibi geliyordu ama unutmamışım; aklımdaymışsın hep, görünce anladım” sözleri, Ali’nin kalbinde derin bir iz bırakıyor.

Arka Sokaklar’ın yeni bölümü, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.