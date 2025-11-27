Dass Yapım’ın NOW için hazırladığı “Doc” dizisinde uzun süredir merak edilen ‘Mevsim’ karakteri için seçim sürecinde sona gelindi.

İki hafta önce karşılıklı anlaşmayla Alina Boz ile yolların ayrılmasının ardından, yapım ekibi yeni oyuncu arayışına hız verdi. Geçen hafta başında Sıla Türkoğlu’na resmi teklif iletildi ve başarılı oyuncu ile görüşmeler başladı.

Türkoğlu’nun projeye dair nihai kararını hafta sonuna kadar vermesi bekleniyor. Dizinin hayranları ise “Mevsim” karakteri için verilecek kararı büyük bir heyecanla takip ediyor.