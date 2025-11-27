Türkiye’deki ilk durağı olan Ankara’nın ardından yarın İznik’e geçecek olan Papa 14’üncü Leo için ilçede tüm hazırlıklar tamamlandı. Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ile birlikte katılacağı ekümenik dua töreninin yapılacağı Aziz Neophytos Bazilikası çevresine barikatlar yerleştirildi. İlçe genelinde güvenlik önlemleri artırılırken, Sahil Güvenlik ekipleri de İznik Gölü’nde devriye görevini sürdürüyor.

Basın ve Turist Akını: 1700’üncü Yıl Ayini Büyük İlgi Görüyor

Milattan sonra 325 yılında düzenlenen Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümü nedeniyle yapılacak ayini takip etmek isteyen çok sayıda basın mensubu ilçeye geldi. Uluslararası ilginin artmasıyla birlikte İznik’e yerli ve yabancı turistlerin de akın ettiği görüldü.

“3 Gündür Otel Kapasitemiz Tamamen Doldu”

İlçede turizm hareketliliğinin zirveye çıktığını söyleyen otel işletmecisi Mete Can, yoğunluğun bölge ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti:

“Papa’nın gelişiyle ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Son 3 gündür otel kapasitemiz tamamen dolu. Dünyanın bizi duyacağına inanıyorum. Zeytinlerimizi, yağlarımızı, çinilerimizi misafirlerimiz için hazırladık. İznik’in bu ziyaretle birlikte çok daha fazla tanınacağına inanıyorum. Genç bir işletmeciyim; hem ilçemiz hem de işletmemiz için büyük bir fırsat.”

Papa 14’üncü Leo’nun cuma günü İznik’te gerçekleştireceği programın ilçedeki hareketliliği daha da artırması bekleniyor.